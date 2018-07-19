В амурском селе вода перелилась через дамбу и подтопила участки

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Паводковые воды перелились через дамбу в Ивановском районе Амурской области и подтопили участок дороги и десять дворов, сообщает в четверг Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным спасателей, накануне из-за ливней и схода дождевого паводка с полей Тамбовского района произошел перелив воды через грунтовую насыпь дамбы у села Успеновка. В результате подтопило участок дороги Ивановка – Успеновка. Объезд возможен через село Крещеновка. Рабочие роют канал для отвода воды.

"По состоянию на 05.00 19 июля в связи с дальнейшим переливом через дамбу произошло подтопление 10 придворовых территорий (проживает 32 человека, из них 14 дети), от эвакуации отказались. На случай ухудшения обстановки подготовлен ПВР… вместимостью 50 человек", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, 19 июля местами в области сохраняются сильные дожди и грозы.

Ранее на этой неделе из-за повышения уровня воды приостановили работу паромных переправ к населенным пунктам Береговой и Огоджа. Без автомобильного сообщения осталось село Игнашино, здесь подтоплено пять придомовых территорий, и поселок Широкий. Кроме того, отрезан поселок Золотая гора. В Магдагачинском районе подтопило приусадебные участки и дороги.