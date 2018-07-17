Суд в Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области прекратил процедуру банкротства в отношении бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд определил завершить процедуру реализации имущества Кехмана Владимира Абрамовича", — сказал судья, добавив, что Кехман не освобождается от обязанности погасить долги перед кредиторами.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. В конце ноября 2017 года суд продлил ее до 28 мая 2018 года по ходатайству финансового управляющего. На тот момент в реестр требований кредиторов Кехмана были включены требования на общую сумму 9,45 миллиарда рублей, требования кредиторов были удовлетворены на сумму 7,8 миллиона рублей, что составляло 0,083% от общего объема требований кредиторов.

Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.