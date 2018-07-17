МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В деле экс-руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова о получении взятки может быть как минимум два эпизода, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные. Сейчас следственные органы прорабатывают самые различные доказательства, и в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, если хватит доказательной базы", — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что без "железобетонных" доказательств следователи не пошли бы на задержание. Также будет прорабатываться его ближайшее окружение, которое, скорее всего, подозревают в соучастии.

На "разработку" генерала у следствия ушло полгода, добавил источник.

Ранее стало известно, что генерал Александр Дрыманов, до недавнего времени возглавлявший столичный главк Следственного комитета, задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Адвокат Александр Карабанов рассказал, что задержание связано с делом Шакро Молодого. Позже юрист добавил, что экс-начальника столичного главка СКР поместили в "Лефортово", а вопрос об аресте может решиться уже во вторник.

Александр Карабанов не является адвокатом генерала и комментирует происходящее как человек, знакомый с ситуацией, — ранее он представлял интересы бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки.

Дело сотрудников СК

Александр Дрыманов — не первый сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве.

Главными фигурантами коррупционного скандала в СК являются Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Им вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) полумиллиона евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Итальянца (Андрея Кочуйкова).

Через год расследования было возбуждено второе уголовное дело. Выяснилось, что офицерам за Итальянца передали 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого дело в отношении Максименко выделили в отдельное производство.

Кроме того, Максименко обвиняли в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелии за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства.

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.

Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей.

Суд над Ламоновым и Никандровым продолжается.