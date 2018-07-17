Задержан экс-глава столичного главка СКР Дрыманов

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Генерал Александр Дрыманов, до недавнего времени возглавлявший столичный главк СК РФ, задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщили РИА Новости два источника в правоохранительной системе.

Сейчас мобильный телефон Дрыманова отключен, а с сайта ГСУСК по Москве исчез раздел с его биографией.

Адвокат генерала рассказал, что задержание связано с делом Шакро Молодого.

Александр Дрыманов — не первый сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве.

Дело сотрудников СК



Главными фигурантами дела были Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Им вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого полмиллиона евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянца).