Задержан экс-глава столичного главка СКР Дрыманов

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Генерал Александр Дрыманов, до недавнего времени возглавлявший столичный главк СК РФ, задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщили РИА Новости два источника в правоохранительной системе.
Адвокат генерала рассказал, что задержание связано с делом Шакро Молодого.
Александр Дрыманов — не первый сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве.
Дело сотрудников СК
Главными фигурантами дела были Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Им вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого полмиллиона евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянца).
Кроме того, Максименко обвиняли в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.
Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами.
Шакро Молодого уже приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.