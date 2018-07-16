В Петербурге начали рассматривать дела возможных членов "Хизб ут-Тахрир*"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге начал рассматривать дела восьмерых предполагаемых участников региональной ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*", передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Перед судом предстали восемь обвиняемых, в том числе шестеро граждан РФ, а также граждане Таджикистана. Они были задержаны в Петербурге в 2016-2017 годах. Все восемь обвиняемых проходят по статье "Участие в деятельности террористической организации".

Как передает корреспондент РИА Новости, заседание началось около 15 часов. Председательствует в процессе судья Московского окружного военного суда Евгений Зубов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.