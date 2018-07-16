МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Волгограде из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно поступающим данным, 15 июля в Волгограде за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за ливня потоки воды, не ушедшие в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, в результате грунтовые наносы появились на дорогах и трамвайных путях. По информации администрации, дорожные службы занимаются расчисткой магистралей.

"В связи с продолжающимися работами и сохраняющимся штормовым предупреждением об обильных осадках принято решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Также от ливней пострадали несколько крупных торгово-развлекательных центров Волгограда.

Непогода в Сочи

В воскресенье днем сильный ливень также обрушился на Сочи, он стал причиной подтопления нескольких домов и дороги в городе, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, количество осадков, выпавших в Сочи 15 июля в период с 13:30 до 14:16 мск в результате сильного ливня, составило 55 миллиметров.

Позже РИА Новости в ФКУ Упрдор "Черноморье" сообщили, что движение на дорогах Сочи, которое было затруднено из-за сильного ливня, возобновлено в штатном режиме.

"Были некоторые локальные затруднения на двух участках, перерыва не было. В настоящее время по данным эксплуатирующих организаций движение на федеральных дорогах Сочи осуществляется в штатном режиме", — сообщили на предприятии.

Паводок в Чите

От сильных ливней ранее пострадала Читинская область, они вызвали паводки, ставшие сильнейшими с начала наблюдений — с 1936 года. Днем 14 июля в областном центре обрушился подмытый паводком мост, движение по которому было закрыто 10 июля.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб по ликвидации последствий ситуации.