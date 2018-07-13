Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на 10 суток экс-министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель суда.

"Решением суда Ибрагимов заключен под стражу сроком на 10 дней. В случае предъявления обвинения срок ареста будет продлен на два месяца", — рассказал собеседник агентства.

Экс-министр Ибрагимов, его бывший заместитель, а также специалисты отдела госзакупок регионального минздрава подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере при проведении электронных аукционов для закупки медицинских препаратов и создании организованной преступной группы. По данным МВД региона, они подозреваются в хищении 44 миллионов рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 миллиона при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений республики Дагестан. Фигуранты дела были задержаны 7 июля.

Суд приговорил Ибрагимова к домашнему аресту сроком на 2 месяца, но 9 июля в отношении бывшего министра было возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой…), и в ночь на 10 июля он был вновь задержан.

Региональная прокуратура в среду сообщила, что в Дагестане после совместной с ФАС и региональным УФСБ проверки соблюдения законодательства о закупках было заведено дело против сотрудников ряда организаций, которые подозреваются в получении 7,8 миллиарда рублей от проведения фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров с помощью экс-министра здравоохранения республики. Установлено, что работники организаций "Дагмедтехника", "Регионфарма", "Медфармаснаб" и "Глобалмедтех", используя родственные отношения с экс-министром здравоохранения Дагестана, проводили аукционы без конкурентной борьбы, чтобы максимально снизить цену контракта, отмечало надзорное ведомство. Кроме того, они систематически обеспечивали "победу" заранее определенных организаций в электронных аукционах по закупке медицинских товаров для государственных нужд.