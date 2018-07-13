Уровень реки Амур в Приамурье поднялся почти на три метра выше нормы

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Река Амур в Приамурье поднялась до 2,9 метра выше нормы и вышла на пойму у населенных пунктов, сообщает региональный главк МЧС РФ

"Уровень воды на реке Амур остается выше нормы на 0,6-2,9 метра, наблюдается выход воды на низкую пойму у населенных пунктов Игнашино до 0,7 метра и Джалинда до 0,5 метра без угрозы подтопления", — говорится в сообщении.

На реке Зее уровень воды на участке село Мазаново – село Суражевка находится ниже нормы до 0,2 метра, на участке село Малая Сазанка – Благовещенск – в пределах и выше нормы на 0,2-0,9 метра.

Спасатели также контролируют паводок на Верхнем Амуре из-за смещения паводков с рек Забайкальского края.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, 13 июля в большинстве районов области пройдет дождь, на северо-западе региона возможны сильные дожди, ливни – до 20-35 мм осадков.

Ранее спасатели Приамурья предупредили о ливнях с грозами и порывистом ветре местами до штормового. Сильные дожди могут вызвать повышение уровней воды на реках области. Спасатели приведены в режим повышенной готовности.