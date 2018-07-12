МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более девяти миллиардов рублей полковника Дмитрия Захарченко перечислены в бюджет, сообщил СК в мессенджере "ТамТам".
"Во исполнение решения Никулинского районного суда города Москвы СК России перечислил на счет Казначейства России более девяти миллиардов рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства", — сказано в сообщении.
В начале июня изъятые деньги утратили статус вещдока, теперь они переведены на единый счет Федерального казначейства. С него в дальнейшем финансируются все обязательства бюджета. На что именно они будут потрачены, неизвестно.
Дело полковника Захарченко
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи.
Кроме того, в квартире сестры подсудимого на Ломоносовском проспекте изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.
Как считает прокуратура, Захарченко использовал квартиры родственников для того, чтобы скрыть незаконно полученные деньги.