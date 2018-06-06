МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. СК отменил постановление о признании девяти миллиардов рублей, изъятых при обыске в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках. Об этом говорится в постановлении следствия, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

При этом деньги по решению суда остаются под арестом до октября.

Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко подтвердил РИА Новости достоверность документа.

Ознакомиться с постановлением защита смогла во время изучения материалов дела, допуска к которым раньше не имела.

Комментариями Генпрокуратуры агентство пока не располагает.

Дело полковника Захарченко

Полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи.

Так, в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей.

Кроме того, в квартире сестры подсудимого на Ломоносовском проспекте изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.

Как считает прокуратура, Захарченко использовал квартиры родственников для того, чтобы скрыть незаконно полученные деньги.