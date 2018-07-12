ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Срок расследования уголовного дела о смерти 11 младенцев в перинатальном центре Брянска, возбужденного в июне 2017 года, затянулся более чем на год из-за того, что потерпевшие потребовали провести повторные экспертизы не на территории Брянской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, с марта по май 2017 года в новом перинатальном центре Брянска скончались 11 новорожденных. В июне того же года было возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Результаты расследования до сих пор не озвучены.

Представитель СУ СК РФ по региону рассказал, что срок следствия по делу продлен до 15 месяцев и истекает 21 сентября.

"Мы выполняем требования потерпевшей стороны. Проводим повторные экспертизы по их заявлениям. Они не согласны с тем, что мы назначили экспертизы в экспертном учреждении в Брянске, поскольку считают, что здесь будет предвзятость. И поэтому сейчас экспертизы проводятся в Москве", — пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что расследование дела продолжается и находится на "особом контроле". Собеседник также отметил, что не может комментировать промежуточные итоги расследования и итоги проверок других ведомств, в частности, Росздравнадзора и Роспотребнадзора, которые имеются в распоряжении следователя.

"Все причины, которые могли повлечь эти последствия (смерть детей), мы выясняем в рамках расследования уголовного дела. Будет дана оценка в том числе по результатам экспертиз, которые проводятся сейчас в Москве", — сказал представитель СУ СК РФ по региону.

Новый перинатальный центр в "Брянской городской больнице №1" был построен по федеральной программе и открыт в марте 2017 года. Однако уже спустя три месяца центр закрыли на проведение профилактических работ после частых случаев смерти младенцев. Региональные власти неоднократно призывали СМИ не драматизировать ситуацию, а проанализировать ее объективно. Центр вновь заработал примерно через месяц — в начале июля. При этом власти отметили, что не нашли в медучреждении нарушений. Той же позиции придерживался и Росздравнадзор. По данным ведомства, акушерская помощь детям, родившимся преждевременно или с патологиями, была оказана в соответствии с необходимыми требованиями, "знания и умения врачей соответствуют квалификационным требованиям".