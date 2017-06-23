БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность" после смерти в новом брянском перинатальном центре 11 новорожденных в течение трех месяцев, сообщает СУСК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Новый перинатальный центр в "Брянской городской больнице № 1" был построен по федеральной программе и открыт в марте этого года. Однако уже спустя три месяца перинатальный центр был закрыт на проведение профилактических работ. Частые случаи смерти младенцев вызвали широкий резонанс в местных СМИ.

В медицинском учреждении объясняют эту ситуацию тем, что здесь оказывают специализированную помощь новорожденным и беременным высокого риска. Из 705 рожденных в центре за это время детей, 60 были недоношенными. Им оказана медицинская помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Из них 23 ребенка имели вес ниже 1500 граммов. Благодаря использованию современных перинатальных технологий сохранены жизни 32 детям, в том числе 16 — с низкой и экстремально низкой массой тела", — говорится в сообщении медучреждения.

Тем не менее следователи намерены выяснить вопросы качества оказания медицинских услуг и дать правовую оценку деятельности работников центра.