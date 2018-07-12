В Волгограде пенсионерка убила соседку по палате и пыталась зарезать вторую

ВОЛГОГРАД, 12 июл — РИА Новости. В волгоградской больнице восьмидесятилетняя пациентка напала с ножом на соседок по палате. Об этом сообщило областное Следственное управление СК.

По данным следствия, женщина проходила стационарное лечение в терапевтическом отделении. Рано утром в четверг она ударила ножом в грудь 79-летнюю соседку по палате, которая позднее скончалась, а затем ранила в шею 83-летнюю пенсионерку. Потерпевшие в этот момент спали.

Сотрудники больницы услышали крики одной из пострадавших, они отобрали у пациентки нож и вызвали полицию.

Сейчас с задержанной работают следователи, которые устанавливают мотив расправы, добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух человек".