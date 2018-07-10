В Дагестане более 200 человек привлекли к ответственности из-за коррупции

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правоохранители в Дагестане привлекли к ответственности более 200 человек за конфликт интересов и коррупцию, в ближайшее время власти рассчитывают на эффективное использование бюджетных средств, заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Как сообщает сайт Кремля, во вторник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Васильевым.

"Кстати, сейчас вы указом определили дальнейшее совершенствование антикоррупционной деятельности в стране, спасибо большое. Мы больше 200 (человек. – Прим. ред.), по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали", — сказал Васильев.

Он отметил, что в ближайшее время власти рассчитывают на улучшение ситуации.

"Сейчас эта работа продолжается, поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше порядка и, самое главное, будут более эффективно использоваться средства, бюджетные в первую очередь", — добавил Васильев.

Путин в марте посетил Махачкалу, где встретился с жителями Цумадинского и Ботлихского районов Дагестана и на совещании по социально-экономическому развитию республики назвал коррупцию проблемой, которая тормозит развитие не только республики, но и всей страны.

Васильев, который был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года, также рассказал президенту, что в республике сформирован кадровый резерв и продолжается работа по очистке рядов чиновников от коррупции.

"Мы приглашаем со всей страны специалистов и экспертов. Конечно же, отдаём предпочтение дагестанцам, тем профессиям, которые нам нужны. Потому что мы сейчас очищаем (ряды чиновников. – Прим. ред.), и я говорю не только о форме уголовного преследования", — отметил он.