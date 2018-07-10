Суд арестовал пожарного, руководившего тушением "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство следствия и арестовал на два месяца — до 7 сентября — начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Председатель суда Инна Михайленко уточнила, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано всеми участниками процесса.

Начальника службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области" Бурсина задержали 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, для ознакомления сторон с материалами дела.

По версии следствия, Бурсин в нарушение "Боевого устава" и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении ТРЦ и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди.

Как отмечается в сообщении на сайте Следственного комитета, Бурсину было достоверно известно, что на объекты с массовым пребыванием людей, каким и был торговый центр "Зимняя вишня", при получении первого сообщения о пожаре направляются силы и средства гарнизона по пожару повышенного ранга.

"Обвиняемый дал распоряжение диспетчеру направить семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных для ранга пожара номер два одиннадцати", — указывает СК.

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.