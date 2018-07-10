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Происшествия

Суд арестовал пожарного, руководившего тушением "Зимней вишни"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1059)
(обновлено: 13:55 10.07.2018)
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© РИА Новости / Ольга КлимоваПерейти в фотобанкНачальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин. 10 июля 2018Начальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин. 10 июля 2018
© РИА Новости / Ольга Климова
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КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство следствия и арестовал на два месяца — до 7 сентября — начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель суда Инна Михайленко уточнила, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано всеми участниками процесса.

Начальника службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области" Бурсина задержали 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, для ознакомления сторон с материалами дела.

По версии следствия, Бурсин в нарушение "Боевого устава" и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении ТРЦ и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди.

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве. 28 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После "Зимней вишни": включилась машина федерального возмездия
Как отмечается в сообщении на сайте Следственного комитета, Бурсину было достоверно известно, что на объекты с массовым пребыванием людей, каким и был торговый центр "Зимняя вишня", при получении первого сообщения о пожаре направляются силы и средства гарнизона по пожару повышенного ранга.

"Обвиняемый дал распоряжение диспетчеру направить семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных для ранга пожара номер два одиннадцати", — указывает СК.

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. 

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
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В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Ранее фигурантами уголовного дела стали десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

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2(3)
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