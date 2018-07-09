Суд признал сына экс-мэра Махачкалы виновным в нападении на полицейских

МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы признал сына экс-мэра Махачкалы Бадрутдина Мусаева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.

"Решением суда Мусаев приговорён к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 30 тысяч рублей", — рассказали РИА Новости в приемной суда. По данным источника в суде, сам Бадрудин Мусаев при оглашении приговора отсутствовал.

По данным источника в правоохранительных органах, сын мэра Махачкалы в конце мая 2016 года был доставлен в отделение полиции после конфликта с сотрудниками дорожно-патрульной службы, но затем отпущен. Эту информацию подтвердили в республиканском МВД, не сообщая всех подробностей инцидента. Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС. Один из участников конфликта уже задержан, решением суда он заключен под домашний арест.

По информации следователей, инцидент произошел в Махачкале в ночь на 31 мая на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова. Сотрудники полиции попытались остановить машину Mercedes для проверки документов, но водитель отказался предоставить их, а находившиеся вместе с ним лица спровоцировали конфликт с сотрудниками ДПС. Применив насилие в отношении сотрудников полиции, они скрылись с места происшествия.