Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Педагог-репетитор балетной труппы Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР Ольга Искандерова погибла в результате ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Подтверждаем, что педагог-репетитор балетной труппы Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР Ольга Дмитриевна Искандерова погибла в результате ДТП 18 июня. Театр связался с дальними родственниками погибшей, которые в настоящее время находятся на прямой связи со следствием", — отметили в театре.

Дата прощания и похорон будет объявлена после выяснения всех обстоятельств.

Искандерова родилась в 1943 году в Ленинграде, в 1962 году окончила Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой. В 1962-1985 годах в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова исполняла партии в спектаклях: "Дон Кихот" (Мерседес, Уличная танцовщица, цветочница), "Бахчисарайский фонтан" (Зарема), "Лебединое озеро" (Друзья принца), "Спящая красавица" (фея Серебра, фея Резвости, фея Смелости), "Медный всадник" (Царица бала), "Золушка" (Эфиопская принцесса, фея Осени, фея Зимы), "Гамлет" (Гертруда) и других. В 1966-1968 годах участвовала в программах "Камерного балета". В 1985-2010 годах преподавала классический танец в средних классах Академии русского балета имени Вагановой, среди ее учениц – Дарья Павленко, Вероника Парт, Виктория Кутепова. С 1999 года – педагог-репетитор Мариинского театра. Одновременно преподавала в балетных школах Канады, Японии, Кореи, США.

Как сообщала ранее интернет-газета "Фонтанка.Ру", 18 июня около часа ночи на пешеходном переходе возле дома 73 по Невскому проспекту стритрейсер насмерть сбил пожилую женщину, ей оказалась Ольга Искандерова.