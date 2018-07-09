Дерипаска отсудил миллион рублей у Рыбки и Лесли

УСТЬ-ЛАБИНСК (Краснодарский край), 9 июл — РИА Новости. Усть-Лабинский суд частично удовлетворил иск Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и "коуча" Александра Кириллова (Алекс Лесли) о защите неприкосновенности частной жизни. Об этом рассказала помощник председателя суда Оксана Шарейко.

Кроме того, суд взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей и обязал их удалить из интернета все распространенные ими фото- и видеоматериалы, комментарии к ним. Их дальнейшую публикацию также запретили.

Иск миллиардер подал из-за того, что Рыбка и Лесли разместили в соцсетях его фото и тайно записанные разговоры. Защита Дерипаски рассчитывала получить с них в общей сложности два миллиона рублей.

Решение вступит в силу через месяц, если его не обжалуют ответчики. Процесс проходил в закрытом режиме. На заседание не пришли ни Вашукевич, ни Кириллов, ни их представители.

Лесли и Рыбка несколько месяцев находятся в таиландской тюрьме за проведение нелегального "секс-тренинга". Их и еще шесть человек обвиняют по статьям, связанным с организацией проституции. Им грозят длительные сроки заключения. Суд должен пройти 19 июля.