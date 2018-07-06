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Суд по делу Рыбки и Лесли начнется 19 июля

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (49)
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© AP Photo / Sakchai LalitАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фотоАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit

БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. Суд по делу Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и еще шести россиян и белорусов, арестованных в Таиланде в феврале во время нелегального "секс-тренинга" в курортной Паттайе, начнется 19 июля, сообщил в пятницу РИА Новости источник в суде Паттайи.

Анастасия Вашукевич в суде Паттайи. Апрель 2018
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
В Таиланде завершили следствие по делу Рыбки и Лесли

"После консультаций со сторонами процесса судья объявил, что слушания по делу всех восьми подсудимых назначаются на 19 июля и 20 августа", — сообщил источник, находившийся в момент заявления судьи в закрытом зале судебных заседаний в подвальном этаже суда Паттайи, куда не были допущены журналисты.

"Перед этим прокуратура зачитала обвинительное заключение. На вопрос судьи, признают ли подсудимые себя виновными, все восемь подсудимых ответили отрицательно", — добавил собеседник агентства.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в центре заключения в Паттайе, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Лесли и Рыбка не признают себя виновными в сутенерстве
Утром в пятницу Лесли, Рыбка и другие подсудимые были доставлены в суд для заслушивания обвинительного заключения, которое подготовила прокуратура по материалам следствия. Источник сообщил, что вечером в пятницу тюремный автобус отвезет их из отделения временного содержания при суде Паттайи, где они сейчас находятся, обратно в тюрьму.

Рыбка, Лесли и еще шесть человек обвиняются по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Им грозят длительные сроки заключения, вплоть до 10 лет тюрьмы для лиц, признанных организаторами сексуального обслуживания и 20 лет для лиц, признанных организаторами преступного сообщества. Это второе обвинение в их отношении. По первому обвинению — в нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности на территории Таиланда — суд Паттайи оправдал всю группу обвиняемых в апреле этого года в связи со скорым вступлением в силу поправок к трудовому законодательству Таиланда. В соответствии с ними организация семинаров и тренингов иностранными гражданами без разрешения властей страны переходит из категории уголовно наказуемых деяний в категорию административных правонарушений и не карается тюремным заключением.

Фото Ольги Логачевой с Настей Рыбкой из личного архива
© Sputnik
"Девушка без принципов". Подруга рассказала о Насте Рыбке
Все восемь подсудимых содержатся в блоке предварительного заключения городской тюрьмы Паттайи.

Лесли, Рыбка и остальные подсудимые были задержаны в одной из гостиниц Паттайи в конце февраля текущего года в момент проведения "секс-тренинга", в котором участвовали более 40 человек, в основном, граждан России и Белоруссии, и затем были арестованы как организаторы "мероприятия". Остальных участников "тренинга" полиция отпустила.

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