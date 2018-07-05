Бывшую участницу "Дома-2" нашли мертвой

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова найдена мертвой в ванне собственной квартиры. О смерти 20-летней девушки рассказала в своем Instagram ее сестра Василиса Денисова.

Она также попросила о материальной помощи, чтобы организовать прощание.

О причинах смерти сестры Денисова не сообщила.

Участник "Дома‐2" Ярослав Чертков, который раньше встречался с Лобановой, сообщил телеканалу "360", что шокирован смертью бывшей возлюбленной.

По словам Черткова, новость о смерти Лобановой стала для него неожиданностью. "Мы, все ребята, не можем прийти в себя", — сказал он.

"Не представляем, что могло ее сподвигнуть на такой поступок. Я не в курсе, что случилось. Она просто отдыхала, а что конкретно произошло, будет известно только после вскрытия", — сказал Чертков.

Ранее, 22 июня, сообщалось о смерти бывшей участницы "Дома-2" Анастасии Тарасюк. Ее тело обнаружили около московского жилого комплекса "Золотые ключи", где она снимала квартиру. По сообщениям СМИ, Тарасюк страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога. Ее последние отношения развалились из-за ее пристрастия к алкоголю.