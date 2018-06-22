Бывшую участницу "Дома-2" нашли мертвой в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшую участницу телепроекта "Дом-2" Анастасию Тарасюк нашли мертвой, передает "Пятый канал".

Тело женщины обнаружили около московского жилого комплекса "Золотые ключи", где она снимала квартиру.

Сообщается, что Тарасюк страдала от депрессии. Ее последние отношения развалились из-за ее пристрастия к алкоголю. Женщина стояла на учете у нарколога, отмечает "Пятый канал".

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Погибшая была участницей "Дома-2" в 2013 году. Ей было 24 года.