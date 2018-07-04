Феоктистов еще не получил два миллиона долларов, ранее переданных Улюкаеву

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отставной генерал ФСБ РФ Олег Феоктистов пока не может вернуть 2 миллиона долларов наличными, которые ранее были переданы бывшему министру Алексею Улюкаеву главой "Роснефти" Игорем Сечиным в качестве взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

"Он не может их забрать пока, потому что решение не вступило в законную силу. На сегодняшний день жалоб не зарегистрировано. На обжалование дается 10 дней, последний день на обжалование, в том числе направление жалобы почтой, — 9 июля", — сказала Хиль.

В прошлую пятницу судья Лариса Семенова удовлетворила заявление Феоктистова, постановив вернуть ему "по принадлежности" признанные вещдоком 2 миллиона долларов наличными. Юридическим основанием для такого решения стало заявление отставного генерала и акт о приеме-передаче денег для оперативного эксперимента. Документов, указывающих, что хозяин этих денег — именно Феоктистов, суду представлено не было.

Защита Улюкаева не согласилась с этим решением и выразила намерение его обжаловать, поскольку генерал не подтвердил право владения этими деньгами, а, по материалам дела, их выделял другой человек, чье имя неизвестно.

Показания Феоктистова легли в основу доказательств вины Улюкаева во взяточничестве. Судя по ним, Улюкаев в беседе с Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов". Впоследствии генерал обратился в ФСБ с заявлением и также участвовал в обработке двух миллионов долларов реагентом.

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>