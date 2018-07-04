Феоктистов еще не получил два миллиона долларов, ранее переданных Улюкаеву

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отставной генерал ФСБ РФ Олег Феоктистов пока не может вернуть 2 миллиона долларов наличными, которые ранее были переданы бывшему министру Алексею Улюкаеву главой "Роснефти" Игорем Сечиным в качестве взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
В прошлую пятницу судья Лариса Семенова удовлетворила заявление Феоктистова, постановив вернуть ему "по принадлежности" признанные вещдоком 2 миллиона долларов наличными. Юридическим основанием для такого решения стало заявление отставного генерала и акт о приеме-передаче денег для оперативного эксперимента. Документов, указывающих, что хозяин этих денег — именно Феоктистов, суду представлено не было.
Защита Улюкаева не согласилась с этим решением и выразила намерение его обжаловать, поскольку генерал не подтвердил право владения этими деньгами, а, по материалам дела, их выделял другой человек, чье имя неизвестно.
Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".