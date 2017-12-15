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Происшествия

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Онлайн-репортаж

09:3015.12.2017
(обновлено: 10:00 15.12.2017)
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Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Онлайн-репортаж
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  • 10:36

    Ожидание затягивается. Подсудимый и адвокаты давно на месте, все ждут судью и прокурора.

    © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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  • 10:33

    Кстати, тема процесса над Улюкаевым поднималась и на вчерашней большой пресс-конференции Владимира Путина.

    Глава государства отметил, что Игорь Сечин мог бы появиться в суде и повторить показания. При этом президент подчеркнул, что своей неявкой глава "Роснефти" закон не нарушил.

  • 10:27

    Экс-министр постоянно приподнимается на ногах, видно, что волнуется. При этом делает вид, что все нормально, даже пытается улыбаться.

    © РИА Новости / Евгений Биятов
    Перейти в фотобанк
  • 10:22

    Все ждут судей. Улюкаев пока общается со своим адвокатом.

  • 10:13

    На вопрос журналистов, ждет ли он реального срока заключения, Улюкаев ответил поговоркой: "От тюрьмы не зарекайся". Он заверил представителей прессы, что после суда планирует жить "долгой и счастливой жизнью".

    Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда. Архивное фото

    Итог судебного следствия над Улюкаевым: 21 кг долларов без показаний Сечина

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  • 10:09

    Собравшиеся обсуждают, какой приговор вынесут Улюкаеву. Сам экс-министр пришел в суд с сумкой, на случай если после приговора времени на сборы уже не будет. Также в зал пустили нескольких знакомых Улюкаева.

    Неизвестная поклонница передала адвокату Улюкаева букет белых роз. По ее словам, так она хочет поддержать экс-министра. Она заявила, что будет молиться за него.

    Получив цветы, подсудимый сострил: "Главное, чтобы жена не узнала".

  • 10:01

    Улюкаева привезли в суд

    Экс-министр прошел мимо журналистов молча, не отвечая на вопросы.

    Уже перед входом в кабинет у него поинтересовались, какой приговор он ждет. Улюкаев ответил, что "справедливый" и добавил, что у него хорошее настроение.

  • 10:00

    Впрочем, многие журналисты еще не оставляют надежд попасть в заветный зал.

    © РИА Новости
  • 09:52

    Журналисты в ожидании Улюкаева делятся историями. Говорят, что сначала экс-министр активно общался с прессой, пока шел от машины до здания суда, но потом перестал.

    Зал, где пройдет заседание уже забит публикой под завязку. Остальным придется довольствоваться видеотрансляцией.

  • 09:45
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    Предыдущее заседание прошло 7 декабря. На нем Улюкаев выступил с последним словом. Речь экс-министра, как всегда, получилась яркой. Так, он пообещал посвятить остаток жизни "защите интересов простых людей" и сравнил свое положение с судьбой Сократа.

  • 09:45

    У суда усилили меры безопасности. Территорию патрулируют дополнительные наряды полиции, несколько автобусов со стражами порядка припаркованы около здания.

    Для тех, кто не поместится в зал, в суде пообещали организовать трансляцию в холле.

  • 09:38

    Около суда уже собралась толпа журналистов, все ждут Улюкаева. Телевизионщики расположились на улице, а остальные пытаются попасть в здание. На входе большая очередь.

     

    © РИА Новости
  • 09:34
    Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

    Улюкаев поспорил с прокурорами про взятку, вино и картошку

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  • 09:32

    Сегодня Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. РИА Новости будет вести прямую трансляцию заседания.

    Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

    Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей.
    Улюкаев виновным себя не считает, заявляя, что стал жертвой «чудовищной провокации», организованной «специалистом по плохим делишкам» Сечиным. По его словам, топ-менеджер обещал подарить ему хорошее вино в честь завершения сделки по приватизации «Башнефти», поэтому Улюкаев подумал, что в сумке лежат бутылки с вином, а не деньги.

    Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

    "Простите меня, люди": Улюкаев выступил с последним словом

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