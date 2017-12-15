Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Онлайн-репортаж

- 10:36
Ожидание затягивается. Подсудимый и адвокаты давно на месте, все ждут судью и прокурора.
- 10:33
Кстати, тема процесса над Улюкаевым поднималась и на вчерашней большой пресс-конференции Владимира Путина.
Глава государства отметил, что Игорь Сечин мог бы появиться в суде и повторить показания. При этом президент подчеркнул, что своей неявкой глава "Роснефти" закон не нарушил.
- 10:27
Экс-министр постоянно приподнимается на ногах, видно, что волнуется. При этом делает вид, что все нормально, даже пытается улыбаться.
- 10:22
Все ждут судей. Улюкаев пока общается со своим адвокатом.
- 10:13
- 10:09
Собравшиеся обсуждают, какой приговор вынесут Улюкаеву. Сам экс-министр пришел в суд с сумкой, на случай если после приговора времени на сборы уже не будет. Также в зал пустили нескольких знакомых Улюкаева.
Неизвестная поклонница передала адвокату Улюкаева букет белых роз. По ее словам, так она хочет поддержать экс-министра. Она заявила, что будет молиться за него.
Получив цветы, подсудимый сострил: "Главное, чтобы жена не узнала".
- 10:01
Улюкаева привезли в суд
Экс-министр прошел мимо журналистов молча, не отвечая на вопросы.
Уже перед входом в кабинет у него поинтересовались, какой приговор он ждет. Улюкаев ответил, что "справедливый" и добавил, что у него хорошее настроение.
- 10:00
Впрочем, многие журналисты еще не оставляют надежд попасть в заветный зал.
- 09:52
Журналисты в ожидании Улюкаева делятся историями. Говорят, что сначала экс-министр активно общался с прессой, пока шел от машины до здания суда, но потом перестал.
Зал, где пройдет заседание уже забит публикой под завязку. Остальным придется довольствоваться видеотрансляцией.
- 09:45
- 09:45
У суда усилили меры безопасности. Территорию патрулируют дополнительные наряды полиции, несколько автобусов со стражами порядка припаркованы около здания.
Для тех, кто не поместится в зал, в суде пообещали организовать трансляцию в холле.
- 09:38
Около суда уже собралась толпа журналистов, все ждут Улюкаева. Телевизионщики расположились на улице, а остальные пытаются попасть в здание. На входе большая очередь.
- 09:34
- 09:32
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. РИА Новости будет вести прямую трансляцию заседания.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".
Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей.
Улюкаев виновным себя не считает, заявляя, что стал жертвой «чудовищной провокации», организованной «специалистом по плохим делишкам» Сечиным. По его словам, топ-менеджер обещал подарить ему хорошее вино в честь завершения сделки по приватизации «Башнефти», поэтому Улюкаев подумал, что в сумке лежат бутылки с вином, а не деньги.