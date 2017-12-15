Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Онлайн-репортаж

Собравшиеся обсуждают, какой приговор вынесут Улюкаеву. Сам экс-министр пришел в суд с сумкой, на случай если после приговора времени на сборы уже не будет. Также в зал пустили нескольких знакомых Улюкаева.

Неизвестная поклонница передала адвокату Улюкаева букет белых роз. По ее словам, так она хочет поддержать экс-министра. Она заявила, что будет молиться за него.

Получив цветы, подсудимый сострил: "Главное, чтобы жена не узнала".