Источник сообщил об обысках в доме и кабинете вице-премьера Дагестана

МАХАЧКАЛА, 4 июл — РИА Новости. Обыски провели в доме, а также в личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Обыски прошли прошли в доме и в кабинете чиновника", — рассказал собеседник агентства.

В региональном правительстве сообщили РИА Новости что Рамазан Алиев указом врио главы Дагестана Владимира Васильева освобожден от занимаемой должности.

"Освободить Алиева Ромазана Магомедовича от должности первого заместителя председателя правительства республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Васильев назначил Рамазана Алиева на должность первого заместителя председателя правительства Дагестана 22 февраля 2018 года.