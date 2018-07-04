Экстрадированному в Россию главе ОПГ Гагиеву предъявили обвинение

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Экстрадированному из Австрии лидеру крупного преступного сообщества Аслану Гагиеву предъявлено обвинение, он отказался признать свою вину, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Аслан Гагиев был выдан России Австрией и заключен под стражу. Следственным комитетом России ему предъявлено обвинение по статьям "Организация преступного сообщества", "Бандитизм", "Убийство" и "Незаконный оборот оружия"", — рассказала она.

По ее словам, Гагиев вину не признал и отказался давать показания.

Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс о его экстрадиции в Россию. Защита Гагиева тормозила процесс выдачи под предлогом того, что у Гагиева якобы развилась тяжелая форма аэрофобии.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.