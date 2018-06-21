"Мокрых" дел мастер: за кем охотилась банда киллеров Аслана Гагиева

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Россию вернулся известный криминальный авторитет Аслан Гагиев по кличке Джако — в среду его под усиленным конвоем экстрадировали из Австрии. Лидера так называемой банды киллеров обвиняют в организации 60 убийств. Большинство его подельников уже за решеткой. О том, как действовала банда наемных убийц и почему Гагиева долго не могли вернуть из-за границы, — в материале РИА Новости.

Узкая специализация

Организованную преступную группировку, как считает следствие, Аслан сколотил еще в начале нулевых. В отличие от других ОПГ, в первую очередь специализирующихся на вымогательствах, мошенничестве, грабежах и разбоях, его банда промышляла исключительно заказными убийствами. В ОПГ входило порядка 50 человек — в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов и участники военных конфликтов.

Группировка отличалась четкой структурой и системой управления. Действовали несколько бригад: одни выслеживали жертв, другие подбирали оружие, третьи совершали нападения. Ответственным за выполнение заказов Джако назначил однофамильца Олега Гагиева по кличке Малыш. Убивали, как правило, высокопоставленных чиновников, крупных бизнесменов и особо несговорчивых силовиков.

После серии громких убийств и покушений на политиков и милиционеров в Северной Осетии поиском бандитов занялся лично начальник республиканского Управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев.

"Он действовал очень результативно, и ему не раз поступали угрозы, — сообщили в ГУ МВД по Республике Северная Осетия — Алания. — На предложения коллег обеспечить его охраной и сопровождением Марк отвечал, что не хочет подставлять ребят под пули. В отделе его прозвали "осетинским комиссаром Каттани". По злой иронии судьбы Мецаева постигла та же участь, что и киногероя. Ночью седьмого марта прямо в центре Владикавказа его автомобиль изрешетили из автоматов. Милиционер погиб на месте.

Наемники настигли и начальника первого отдела уголовного розыска МВД Республики Северная Осетия — Алания Виталия Чельдиева, тоже занимавшегося этим делом. При нападении погиб его 20-летний сын.

© Фото представлено ГУ МВД по Республике Северная Осетия-Алания Марк Мецаев всеми силами боролся с преступностью © Фото представлено ГУ МВД по Республике Северная Осетия-Алания Марк Мецаев всеми силами боролся с преступностью

Наиболее известные преступления банды — убийство мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Караев знал, что на него готовят покушение, поэтому перемещался только на бронированном автомобиле в сопровождении усиленной охраны. Однако это его не спасло — чиновника застрелили из снайперской винтовки 26 ноября 2008-го. Еще через месяц убили Пагиева и его водителя.

Побег за границу

После этого к расследованию подключились наиболее опытные сотрудники МВД, ФСБ и прокуратуры. Большинство членов группировки Джако, почувствовав опасность, перебрались в Москву, где продолжили заниматься привычным делом. В 2011-м киллеры застрелили замдиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова. Еще через год от их пуль погиб сотрудник Северного следственного отдела Московского межрегионального СУ СК России на транспорте Александр Леонов.

К тому времени некоторые участники группировки были уже за решеткой. Одним из первых оперативники поймали Олега Гагиева и его ближайших подельников. Преступник отказался сотрудничать со следствием, показаний не дал. Впрочем, следователи собрали достаточно доказательств, и в 2012-м Гагиева приговорили к пожизненному.

Из-за угроз, постоянно поступающих в адрес свидетелей и потерпевших, дело рассматривали в Северо-Кавказском окружном военном суде при усиленной охране. Следствие не исключало, что участники банды, находящиеся в международном и федеральном розыске, готовят нападение.

Воспаление хитрости

На поиск и поимку остальных участников ОПГ ушли годы. За границу успели сбежать только лидер банды Аслан Гагиев и еще несколько человек. Джако задержали в 2015-м в Австрии, когда он попытался получить статус беженца.

Российские силовики сразу обратились к европейским коллегам с просьбой о выдаче. Никто не думал, что процедура растянется на целых три года. Австрийцы трижды пересматривали решение об экстрадиции Джако, требуя у Генпрокуратуры дополнительных гарантий того, что уголовное преследование пройдет в строгом соответствии с законодательством, а их дипломаты смогут лично все проконтролировать.

Затем Гагиева и вовсе освободили из-под стражи под залог в 100 тысяч евро. И только в сентябре 2017-го Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос российских правоохранительных органов. Джако должен был ступить на родную землю через два месяца. Однако перед самым выездом в аэропорт его адвокаты предъявили справку о том, что во время пребывания за решеткой у Аслана развилась редкая форма аэрофобии и теперь он боится лететь. Особенно в Москву.

Они также обратились к австрийцам с жалобой на то, что ФСИН России не сможет обеспечить такие же условия в СИЗО, какие приняты в Европе. В первую очередь вопрос стоял о безопасности Гагиева в российской тюрьме. В случае отказа юристы даже планировали обратиться в Европейский суд по правам человека и там добиваться отмены экстрадиции.

Впрочем, все это оказалось напрасным — 20 июня 2018-го самолет с Джако приземлился в Москве. Гагиева сопровождал усиленный конвой из сотрудников Национального бюро Интерпола, российских полицейских и представителей ФСИН. По дороге, по информации Генпрокуратуры, криминальный авторитет симулировал аэрофобию.

Аслан Гагиев обвиняется в организации 60 убийств. Если его вину докажут, всю оставшуюся жизнь, скорее всего, он проведет за решеткой.