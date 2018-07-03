СК назвал группировку, устроившую взрыв в метро в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (619)

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следственный комитет РФ считает террористическую группировку "Катиба Таухид валь-Джихад"* причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга, заявил следователь в Мосгорсуде, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемых.

По его словам, возбужден ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом.

"Объявлены в международный розыск организаторы и активные участники международного террористического сообщества, структурно входящего в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"*", — сказал следователь.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

*Террористическая организация, запрещенная в России