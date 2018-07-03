СК предъявил новые обвинения фигурантам дела о теракте в Петербурге

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следственный комитет РФ обвинил фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в участии в террористической организации, заявил следователь в Мосгорсуде, который рассматривает вопрос о продлении срока ареста обвиняемых.

"Каждому задержанному вменяется участие в террористическом сообществе", — сказал он, добавив, что это организация "Катиба Таухид валь-Джихад"*, а ее активные участники и организатор объявлены в международный розыск.

Ранее им вменялся только терроризм (статья 205 УК РФ) и незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ). Теперь, согласно материалам дела, в зависимости от роли каждого им вменяется статья 205.4 УК РФ (участие в террористической организации), 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), статьям 30 и 205 УК РФ (покушение на теракт).

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

*Террористическая организация, запрещенная в России