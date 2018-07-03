В Ленобласти суд вынес приговор мужчине за насилие над опекаемыми детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 57-летнего мужчину, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении шести опекаемых мальчиков, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

Следствием и судом установлено, что в 2009 году мужчина установил опеку над 9-летним мальчиком. Затем с 2010 по 2014 годы он оформил опекунство еще над пятью мальчиками разного возраста, которые проживали с ним в его частном доме на территории Всеволожского района Ленинградской области.

"С 28 декабря 2009 года по 8 июня 2016 года, достоверно зная о возрасте усыновленных детей, которые в силу своего малолетнего возраста не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказать сопротивление, подсудимый неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Жертвами опекуна стали шесть детей, которые на момент совершения преступления не достигли 12-летнего возраста… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — отмечает следственное управление.