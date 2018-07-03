Стали известны подробности похищения инкассатором 10 млн рублей в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Инкассатор, укравший у банка на северо-востоке Москвы 10 миллионов рублей, под каким-то предлогом забрал сумки с деньгами из кассы самого банка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте в банке поступило поздно вечером в понедельник 2 июля.

"Подозреваемый под каким-то предлогом забрал деньги из кассы банка, затем сел в гражданскую машину и скрылся", — пояснил источник.

В данный момент продолжаются поиски подозреваемого. Ранее сообщалось, что он может иметь при себе табельное оружие.