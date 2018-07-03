Инкассатора подозревают в похищении крупной суммы из московского банка

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Инкассатор одного из российских банков, по предварительным данным, скрылся с 10 миллионами рублей, в данный момент его ищет полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В данный момент правоохранители разыскивают инкассатора, который, по предварительным данным, похитил принадлежащие банку 10 миллионов рублей", — сообщил собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел на северо-востоке Москвы.

Он добавил, что подозреваемый может при себе иметь табельное оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.