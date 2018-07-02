В Петербурге завели дело после гибели рабочего на строительстве детсада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга возбудила административные дела по итогам проверки строительства детского сада, на котором при обрушении лестничных маршей погиб рабочий, сообщает в понедельник городское надзорное ведомство.

"Прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства на объекте строительства детского сада на Южном шоссе в связи с информацией об обрушении лестничного марша и гибели рабочего. В результате проверки установлено, что работы по бетонированию перекрытий объекта велись ООО "ПетроЭнергоКомплекс" с нарушением обязательных требований градостроительного законодательства, технических регламентов и проектной документации, что привело к обрушению перекрытия и лестничных маршей с третьего по первый этаж", — говорится в сообщении.

В частности, как указывает прокуратура, характеристики используемого бетона не соответствуют требованиям положительного заключения государственной экспертизы. Стройкомпания не представила протоколы испытаний, подтверждающие прочность бетона и результаты контроля качества сварных соединений при приемке работ по монтажу конструкций.

"По фактам выявленных нарушений в отношении ООО "ПетроЭнергоКомплекс" и должностного лица организации прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении (по статье) "нарушение обязательных требований в области строительства,.. которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов", которые направлены для рассмотрения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга", — информирует городская прокуратура.

Надзорное ведомство отмечает, что эта статья предусматривает максимальное наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере до 600 тысяч рублей либо приостановления деятельности на срок до 60 суток.

Также прокуратура Петербурга контролирует расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое возбуждено после гибели рабочего на стройке детсада, информирует ведомство.