МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено после нападения с ножом на преподавателя МГТУ им. Баумана в Москве, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления", — пояснили в пресс-службе столичного управления МВД.
В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции, с ним проводят необходимые оперативно-следственные действия.