МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено после нападения с ножом на преподавателя МГТУ им. Баумана в Москве, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным полиции, сообщение о ножевом ранении поступило вчера вечером. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили раненого преподавателя вуза, он был госпитализирован. Преподаватель рассказал полицейским, что ранение ему нанес неизвестный гражданин.

"По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления", — пояснили в пресс-службе столичного управления МВД.

В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции, с ним проводят необходимые оперативно-следственные действия.