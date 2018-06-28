Суд продлил до осени арест имущества родных бывшего врио премьера Дагестана

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 30 сентября продлил арест имущества родственников бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста имущества до 30 сентября", — огласила решение судья Юлия Сафина. Она исключила из списка арестованного имущества один земельный участок.

В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала о приобщении документов по каждому объекту арестованной недвижимости. По словам юристов, родственники Гамидова могли позволить себе приобрести имущество из списка арестованной недвижимости без помощи Абдусамада Гамидова, который не имеет к нему никакого отношения, не участвовал в покупке квартир и участков. Адвокаты просили суд отказать следствию в удовлетворении ходатайства.

Следователь свое ходатайство в суде поддержал, но попросил удовлетворить его частично, исключив из перечня имущества земельный участок сестры Гамидова в Махачкале, который фактически давно продан.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.