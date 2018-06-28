Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане возросло до восьми

МАХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли двое детей, еще шесть человек пострадали.

"Столкнулись два легковых автомобиля и пассажирская "Газель", в результате аварии погибли двое детей, еще восемь человек пострадали", — сообщили в минздраве.

Собеседник агентства отметил, что все пострадавшие доставлены в медучреждения Махачкалы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.