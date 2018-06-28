В Петербурге суд восстановил работу после звонка о "минировании"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга, который в четверг днем эвакуировали из-за звонка о "минировании", возобновил работу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Работа Невского районного суда возобновлена. Бомбы или иных опасных предметов найдено не было", — говорится в сообщении.

Ранее объединенная судебная пресс-служба сообщала, что эвакуация сотрудников началась около 13.00 мск.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.