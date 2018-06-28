В ДТП в Дагестане погибли два ребенка, сообщил источник

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Два ребенка погибли, и еще шесть человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса с двумя легковыми машинами в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 421-м километре федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" столкнулись маршрутный микроавтобус и две легковушки. Пострадали восемь человек, из них два ребенка погибли, шесть человек доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства. По его словам погибшим детям 7 и 12 лет.

Обстоятельства ДТП выясняются.