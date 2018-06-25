Навальному на год продлили испытательный срок по делу "Кировлеса"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Симоновский суд Москвы в понедельник продлил на год, до 8 июля 2019 года, испытательный срок Алексею Навальному по делу "Кировлеса" и обязал его четыре раза в месяц отмечаться во ФСИН, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Представление удовлетворить", — огласила решение судья Светлана Туманина.

Алексея Навального также обязали являться в органы ФСИН каждый рабочий понедельник, четыре раза в месяц.

По закону, во время испытательного срока осужденный должен регулярно посещать контролирующий орган и уведомлять его о смене места жительства. Ранее суды уже неоднократно продлевали Навальному испытательный срок.

Навальный просил отложить заседание, заявил отвод сначала адвокату по назначению, потом судье. Однако все его ходатайства были отклонены.

По словам представителя ФСИН, Навальный за последний год несколько раз совершал правонарушения и вовремя не отмечался во ФСИН. О каких именно нарушениях идет речь, в пресс-службе не уточняли, но ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за организацию акций протеста, не согласованных с властями.

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения Алексей Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.