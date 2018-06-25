Стала известна причина отключения от газа почти 28 тысяч домов в Дагестане

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Причиной отключения от газа 27,7 тысячи абонентов в дагестанском Хасавюрте стало коррозионное повреждение газопровода, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

В понедельник источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости об оставшихся без газа 100 тысячах человек в Хасавюрте. По его словам, произошел порыв газопровода, нарушено снабжение газом почти 28 тысяч жилых домов, в которых проживают более 102 тысяч человек.

"В 11.00 в городе Хасавюрт обнаружена утечка газа из подземного стального распределительного газопровода высокого давления второй категории диаметром 400 миллиметров. Газопровод принадлежит ОАО "Даггаз", обслуживается ООО "Газпром газораспределение Дагестан" (ДЗО АО "Газпром газораспределение"). Причина: коррозионное повреждение. Прекращено газоснабжение 27,65 тысячи абонентов…. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в материалах.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, аварию удалось локализовать закрытием задвижки на газораспределительной станции Хасавюрта.