Фигурант дела о подготовке теракта в Петербурге получил 2,5 года колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга дал фигуранту дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Шамилю Омаргаджиеву 2,5 года исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Омаргаджиев вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ Антон Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь задержанному УФСБ предполагаемому стороннику ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*) Евгению Ефимову, изготовившему взрывчатку, чтобы взорвать Казанский собор. По данным следствия, Кобец помогал Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта. Подозреваемые были задержаны.

Кроме того, задержаны были трое предполагаемых соучастников планировавшегося теракта. Смольнинский районный суд Петербурга 17 декабря арестовал уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Всего под стражей оказались пять человек, которые, по данным следствия, имели отношение к планируемому теракту.

*Террористическая организация, запрещенная в России