В Ленинградской области мальчика насмерть придавила деревянная скульптура

Деревянная фигура упала на ребенка, придавив его своим весом, на территории туристического комплекса Верхние Мандроги Подпорожского района Ленобласти. 23 июня 2018

Деревянная фигура упала на ребенка, придавив его своим весом, на территории туристического комплекса Верхние Мандроги Подпорожского района Ленобласти. 23 июня 2018

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Деревянная фигура упала на восьмилетнего мальчика в субботу на территории туристического комплекса "Верхние Мандроги" в Ленобласти, ребенок погиб, сообщает пресс-служба СК.

"Малолетний совместно со своими родственниками в частном порядке прибыл на территорию туристического комплекса. Когда мальчик проходил мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на ребенка, придавив его своим весом, в результате чего он скончался", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.