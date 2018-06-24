В Ленинградской области мальчика насмерть придавила деревянная скульптура

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Деревянная фигура упала на восьмилетнего мальчика в субботу на территории туристического комплекса "Верхние Мандроги" в Ленобласти, ребенок погиб, сообщает пресс-служба СК.
"Малолетний совместно со своими родственниками в частном порядке прибыл на территорию туристического комплекса. Когда мальчик проходил мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на ребенка, придавив его своим весом, в результате чего он скончался", — говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.