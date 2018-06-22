Суд рассмотрит продление ареста бывшему врио главы Дагестана 27 июня

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы 27 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста до конца сентября бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и трех других фигурантов дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Дагир Хасавов.

"Басманный районный суд Москвы в лице печально судьи Ленской рассмотрит 27 июня в 13.00 ходатайство СК РФ о продлении ареста четырем экс-чиновникам Дагестана", — сказал Хасавов представляющей интересы Раюдина Юсуфова.

По его словам, следствие ходатайствует о продлении ареста до 30 сентября.

Адвокат отметил, что планирует сделать отвод судье.

"Я не верю Ленской и не считаю ее беспристрастной, справедливой и способной обеспечить законность, назначение уголовного судопроизводствам потому сделаю отвод", — сообщил адвокат.

Как сообщалось, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества, его бывшим заместителям — Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования Шахабасу Шахову — по одному (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Речь идет о строительстве детского сада и изолятора временного содержания для мигрантов в республике. По подсчетам следствия, действиями обвиняемых бюджету республики нанесен ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.