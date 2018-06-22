Экс-замглавы Спецстроя, курировавшему Восточный, предъявили новое обвинение

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следствие предъявило новое обвинение — во взяточничестве — экс-замглавы Спецстроя России Александру Мордовцу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 ("Получении взятки должностным лицом")", — говорится в материалах дела, которые огласила судья.

Ранее Мордовцу предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По обеим статьям ему грозит длительный срок заключения.

Признает ли бывший топ-менеджер свою вину, неизвестно.

По данным "Коммерсанта", Мордовец возглавлял оперативный штаб по строительству космодрома Восточный. По версии следствия, руководство одной из компаний, занятых на стройке, заплатило ему "откат" в 30 миллионов рублей.

По версии следствия, возглавляя оперативный штаб по строительству космодрома Восточный, он "допустил необоснованное авансирование" нескольких компаний, достраивавших на нем различные объекты. В результате полученные деньги были похищены или потрачены не по назначению, чем госбюджету нанесен ущерб на сотни миллионов рублей. Однако точная сумма ущерба публично не оглашается.

Спецстрой России был ликвидирован в конце 2016 года.