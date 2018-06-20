Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге 19 июня находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней тяжести, пострадавшего ребенка готовят к выписке, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутки произошло на Петергофском шоссе 19 июня. В результате ДТП три человека погибли, шестеро пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в 26-ю городскую больницу, двое — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и один ребенок госпитализирован в детскую больницу имени К. А. Раухфуса.

"По состоянию на 12.00 в ДТП Петергофа — двое пострадавших остается в НИИ Джанелидзе в состоянии средней тяжести; трое пострадавших в городской больнице №26 — из них двое в удовлетворительном состоянии, один — средней тяжести. Ребенок из больницы К.А. Раухфуса готовится к выписке", — написала Митянина в Twitter.