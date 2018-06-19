Источник сообщил о смертельном ДТП в Петербурге

На месте столкновения микроавтобуса с двумя легковушками в Санкт-Петербурге. 19 июня 2018

На месте столкновения микроавтобуса с двумя легковушками в Санкт-Петербурге. 19 июня 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Двое детей и один взрослый погибли, еще шесть человек пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в Петродворцовском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На Санкт-Петербургском шоссе столкнулись микроавтобус и две легковушки. Пострадали девять человек, трое из них, в том числе два ребенка, погибли", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.