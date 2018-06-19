В результате аварии 14 населенных пунктов Дагестана остались без газа

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Свыше 29 тысяч человек и порядка 30 социально значимых объектов остались без газоснабжения в Хасавюртовском районе Дагестана после аварии на газопроводе диаметром 200 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В результате порыва газопровода нарушено снабжение газом 14 населенных пунктов, в которых проживают более 29 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего без газоснабжения остались свыше 5 тысяч жилых домов и 27 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 17.00 мск вторника. Обстоятельства ЧП выясняются.