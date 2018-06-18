Бывшего гендиректора "Автоприбора" будут судить по экономическим статьям

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший гендиректор завода "Автоприбор" во Владимире пойдет под суд по обвинению в экономических преступлениях, ущерб от которых составил более 1,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества "Завод "Автоприбор" Алексея Мельникова… Уголовное дело объемом 80 томов с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении экономических преступлений по статьям "преднамеренное банкротство предприятия", "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "мошенничество в особо крупном размере" и два эпизода растраты вверенного имущества в особо крупном размере.

Отмечается, что ряд важных свидетелей по делу скрылись, в том числе старший сын Мельникова Петр, который в настоящее время находится в международном розыске. Сообщается, что дело против Петра Мельникова выделено в отдельное производство, он обвиняется в обналичивании не менее 500 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2011 года Мельников, действуя осознанно против интересов ОАО "Завод "Автоприбор" и не желая возвращать банку "ВТБ" деньги в размере около 1,5 миллиарда рублей, полученные по кредитным линиям, реализовал схему разорения акционерного общества. Для контроля денежных потоков он создал общество с ограниченной ответственностью "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность завода в это подконтрольное предприятие. Кроме того, Мельников заключил несколько десятков сделок по выводу активов акционерного общества в пользу аффилированных лиц.

Сообщается, что действия обвиняемого привели к тяжким последствиям, в том числе к доведению предприятия до банкротства. По оценкам следствия, обвиняемый причинил ущерб в размере более 1,2 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела потерпевшим признано также ОАО "Банк ВТБ" с государственным контрольным пакетом акций, интересам которого причинен ущерб.