Последнюю пострадавшую в ЧП на Волге выписали из больницы

ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Женщину, пострадавшую в результате столкновения катамарана с баржей в Волгограде, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших были выписаны из больницы 13 июня – мужчина и женщина.

"Сегодня выписали последнюю пострадавшую в крушении катамарана", — сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Вечером 11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены, трое из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Владельца лодочной станции ООО "Пристань" Леонида Жданов арестовали на 2 месяца по подозрению в том, что он не предотвратил выход на воду катамарана. Похороны девяти погибших состоялись 13 июня, еще двоих, в том числе и капитана катамарана Дмитрия Хахалева, который, по версии следствия, был пьян в момент ЧП, погребли в пятницу 15 июня.