В Волгограде суд арестовал владельца лодочной станции

ВОЛГОГРАД, 14 июн — РИА Новости, Светлана Самсонова. Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для владельца лодочной станции Леонида Жданова, которого подозревают в том, что он не предотвратил выход на воду катамарана, который столкнулся с баржей 11 июня.

Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством избрать Жданову меру пресечения в виде ареста на два месяца. По версии правоохранителей, он не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, столкнувшегося впоследствии с баржей. Представитель следствия попросил суд арестовать Жданова, так как он в силу должности может оказать давление на свидетелей — своих сотрудников — и скрыться. Адвокат Жданова Николай Висков просил суд назначить меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца, по 12 августа 2018 года. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке", — сказала судья Елена Мягкова.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

Позже СК сообщил о задержании владельца лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" Леонид Жданов не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волга.