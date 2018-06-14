Суд рассмотрит дело владельца лодочной станции в Волгограде в четверг

ВОЛГОГРАД, 14 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда рассмотрит в четверг дело об избрании меры пресечения для владельца лодочной станции, которого подозревают в том, что он не предотвратил выход на воду катамарана, который столкнулся с баржей 11 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волгоградского областного суда.
"Сегодня будет рассмотрено дело об избрании меры пресечения владельцу лодочной станции", — сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
СК ранее сообщал о задержании владельца лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию Волги.